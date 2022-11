Q-Beach House trekt naar Curaçao

WILLEMSTAD – De Belgische radiozender Qmusic is deze week op Curaçao. Normaal gesproken staan ze met hun Q-Beach house op het strand van Oostende, maar die plek hebben ze verruild voor het strand voor het Corendon-hotel.

Q-DJ Vincent Fierens presenteert van maandag 14 tot en met vrijdag 18 november live met zijn voeten in het hagelwitte zand, een cocktail in zijn hand en een brandende zon op mijn hoofd.

De show is onderdeel van een CTB-campagne in België, die inmiddels al twee weken loopt. De eerste week waren teasers, vervolgens promos en konden deelnemers zich opgeven om een trip naar Curaçao te winnen. Afgelopen zaterdag stapten alle prijswinnaars met de crew van QMusic in het vliegtuig voor een weekje Curaçao.

Bezoekers en gasten van het Mangrove hotel kunnen de uitzending bijwonen, die vanwege het tijdsverschil in de ochtenduren plaatsvindt.

De planning voor dit event was al in gang gezet, toen Air Belgium, die ook partner is in deze campagne, besloot tijdelijk te stoppen met vliegen op Curaçao.

CTB zegt desondanks nog steeds te geloven in de Belgische markt en hoopt op naamsbekendheid van de toeristische bestemming Curaçao in de Belgische markt. Ook heeft CTB goede hoop dat Air Belgium de vluchten weer gaat hervatten.