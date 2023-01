RdK: wij zijn niet betrokken bij olie-aankopen uit Venezuela

WILLEMSTAD – Overheids-NV’s RdK en CRU bevestigen dat de olielevering op 28 september vorig jaar door de tanker ‘Colon’ afkomstig was uit Venezuela. Maar zij ontkennen elke betrokkenheid daarbij.

In de verklaring van de eigenaar van de Isla-raffinaderij RdK en dochtermaatschappij CRU wijzen de twee bedrijven naar CPR, de beoogde opvolger van PdVSA om de raffinaderij en overslagterminal te gaan exploiteren.

Zowel CPR als RdK/CRU kunnen geen zogenaamde sanction relief tonen, een bewijs dat de bedrijven Venezolaanse olie onder de Amerikaanse sacties tegen Maduro mogen vervoeren, importeren en opslaan.

Overigens is de Colon niet het enige schip dat vermoedelijk illegale Venezolaanse olie verscheepte naar Curaçao. Op 19 november arriveerde de Nimbus GAS tanker rechtstreeks vanuit Punto Fijo.

Met de persverklaring van RdK/CRU lijken de twee overheidsbedrijven te ageren tegen beschuldigingen in andere Curaçaose media als zou de eigenaar van de raffinaderij tekortschieten in de due diligence die zij uitvoerde bij CPR. Vorige week werd duidelijk dat er in dat proces documenten zijn vervalst.