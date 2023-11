Rechter vindt salariscompensatie leraren onvoldoende

WILLEMSTAD – Het gerechtshof in Willemstad heeft gisteren uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) tegen de minister van Onderwijs. De rechtbank stelde VPCO in het gelijk over de kwestie van compensatie voor extra salariskosten voor de promotie van twaalf leraren-A naar een hogere loonschaal.

De compensatie is met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2016 van kracht, op voorwaarde dat de leraren voldoen aan de gestelde eisen, waaronder een positieve evaluatie en meer dan vijf jaar werkervaring als docent in het funderend of voortgezet onderwijs op Curaçao, Aruba of Bonaire.

De rechtbank oordeelde ook dat de minister voor de schooljaren 2019/2020 tot 2022/2023 niet heeft gezorgd voor voldoende compensatie, met als gevolg een tekortschietende financiering voor de scholen. De financieringssystematiek, bekend als het V&V-systeem, is volgens de rechter te statisch en er vinden geen periodieke evaluaties plaats om te verzekeren dat scholen voldoende middelen hebben voor goed onderwijs. Dit ondanks de stijging van de consumentenprijsindex met 35% in 13 jaar tijd, waarbij compensatie voor huisvestingskosten met gemiddeld 6,7% en 9,3% is toegenomen en compensatie voor materiaal- en bestuurskosten geheel niet is verhoogd.