Samenscholingsverbod op Curaçao

Ook op Curaçao zijn de regels aangescherpt. Het is verboden om met vier of meer personen bij elkaar te komen in de publieke ruimte. Sport- en fitnessclubs, sportaccommodaties en ook bioscopen en theaters moeten dicht.



Noodzakelijke diensten worden uitgezonderd van het verbod. Maar daar gelden wel de regels van afstand en hygiëne. Supermarkten, schoonmaakdiensten en het openbaar vervoer vallen daaronder. Restaurants en truk’i pans mogen na 8 uur openblijven voor takeouts.