Sargassum bereikt noordkust Curaçao

WILLEMSTAD – Afgelopen weekend hebben de autoriteiten van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) de noordkust van Curaçao geïnspecteerd na meldingen van aangespoeld Sargassum zeewier. De kustwacht houdt al enige tijd zowel de dreiging van olievervuiling in de zee als de komst van Sargassum in de gaten.

De olievervuiling is afkomstig van een situatie met een schip in de regio van Trinidad en heeft de kust van Bonaire bereikt. Curaçao’s kusten worden nauwlettend in de gaten gehouden. Er werd dit weekend een aanzienlijke hoeveelheid Sargassum waargenomen bij Boka Labadera en Bok’i Mangel, beide aan de noordzijde van het eiland.

Sargassum is bruinwier van de Sargassozee, een regio in de Atlantische Oceaan. Dit zeewier is uniek omdat het vrij drijvend op het wateroppervlak leeft en niet vastzit aan de zeebodem. Sargassum speelt een cruciale rol in het mariene ecosysteem door te dienen als een habitat voor diverse mariene soorten, waaronder vissen, zeeschildpadden en verschillende ongewervelden.

Maar wanneer Sargassum in grote hoeveelheden aanspoelt op kusten, kan het problemen veroorzaken. Het rottingsproces van het aangespoelde zeewier produceert een sterke, onaangename geur en kan schadelijk zijn voor het toerisme en de lokale economie. Bovendien kan het rottingsproces leiden tot zuurstofarme omstandigheden in het water, wat schadelijk is voor het mariene leven in de omgeving.