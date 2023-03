Sargassum spoelt opnieuw aan op Curaçao

WILLEMSTAD – Grote hoeveelheden Sargassum-zeewier zorgen opnieuw voor overlast op de kust van Curaçao.

Het ministerie van Milieu en Natuur heeft een melding ontvangen en is begonnen met een inventarisatie van de schade in de meest getroffen gebieden.

Hoewel Sargassum een belangrijke rol speelt in het mariene ecosysteem en een leefgebied is voor meer dan 120 soorten vis, vormt het in grote hoeveelheden op het land een lastige situatie voor mensen, in de vorm van stinkende rottende massa’s. Wanneer Sargassum een van de baaien binnendrijft, vult het deze op een zodanige manier dat het een gevaar vormt voor bijvoorbeeld schildpadden. Ze blijven vastzitten in het Sargassum onder water en kunnen niet bovenkomen om te ademen.

Het ministerie zal veel geld moeten uitgeven om het Sargassum op de getroffen gebieden op te ruimen.