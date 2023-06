WILLEMSTAD – Curaçao is gisterochtend opgeschrikt door een schietincident in de wijk Souax. De politie ontdekte verschillende kogelgaten in de muur van een appartement op de tweede verdieping.

Voor het gebouw lagen elf kogelhulzen. De politie sloot de straat af en heeft het Tactisch Forensisch Onderzoeksteam TFO opgeroepen om naar de plek van het incident te komen. De bewoners hebben alles opgenomen met hun camerasysteem. De beelden zijn door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek.