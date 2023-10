Schooltijden Curaçao weer terug naar normaal

WILLEMSTAD – De schooltijden voor basisscholen en middelbare scholen in Curaçao zijn vanaf vandaag, maandag 2 oktober, weer terug naar hun normale roosters. Dit heeft onderwijsminister Sithree van Heydoorn bekendgemaakt.

Deze beslissing is niet eenzijdig genomen. De minister heeft hiervoor overlegd met schooldirecteuren, het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur en het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening. Ook de Meteorologische Dienst is geraadpleegd bij deze besluitvorming.

Dit betekent dat basisscholen weer doorgaan tot 12.30 uur en dat middelbare scholen hun standaardroosters, met lessen van 45 minuten, weer oppakken. De eerdere maatregel, waarbij scholen hun deuren sloten bij een code rood of oranje weerswaarschuwing van Meteo, is ook ingetrokken.

Onderwijsminister Van Heydoorn geeft wel aan alert te blijven: “We houden de temperatuur en warmtesituatie goed in de gaten. Als het nodig is en in samenspraak met de overheid, kunnen er weer aanpassingen komen.”