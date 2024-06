Sint Maarten Sint Maarten krijgt geen generatoren uit Aruba en Curaçao Redactie 05-06-2024 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Sint Maarten krijgt geen generatoren uit Aruba en Curaçao. Dit was de kern van een nationale toespraak gistermiddag over de energiecrisis van GEBE. Vicepremier Veronica Jansen-Webster verzekerde dat de regering niet ontmoedigd is en alternatieve bronnen onderzoekt om mobiele generatoren te verkrijgen.

Ondertussen rijst de vraag of er überhaubt wel een aanvraag is geweest. Het ministerie van Koninkrijksrelaties had dan wel vergaderd onder leiding van de vertegenwoordiger van Nederland in Philipsburg, maar geen van de partijen kon de claim van vicepremier Veronica Jansen-Webster bevestigen.

“In eerste instantie geloofden we dat we voldoende mobiele generatoren van onze zuster-eilanden konden krijgen. Helaas is dit niet het geval. De benodigde hoeveelheden om onze crisis te verlichten en de voortdurende stroomonderbrekingen te stoppen, zijn niet beschikbaar,” waren de woorden van de vicepremier.

GEBE werd zondag getroffen door een verwoestende brand, waardoor twee generatoren onbruikbaar werden. “Zondagavond informeerde ik de gemeenschap over de ernst van onze situatie en de energiecrisis waarin we ons bevinden: onze enige elektriciteitsleverancier is momenteel niet in staat om de benodigde stroom op te wekken om iedereen van energie te voorzien”, aldus Jansen-Webster, zelf oud medewerkster van GEBE.

“Desondanks zijn we niet ontmoedigd. De regering werkt, in samenwerking met het management van GEBE, actief aan het verkennen van alternatieve bronnen om mobiele generatoren te verkrijgen. Er wordt een snel, kortetermijnplan afgerond om ervoor te zorgen dat deze eenheden zo snel mogelijk worden geleverd en operationeel zijn, met als doel de normaliteit op ons eiland te herstellen. waar de overheid em GEBE de generatoren van willen halen of betalen werd niet gezegd.

Het eiland is nu overgeleverd aan het schakelprogramma van de elektricteitsmaatschappij, waardoor iedere bewoner eventjes stroom krijgt.