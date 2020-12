Studiefinanciering SSC aanvragen voor 15 januari

2 Gedeeld

Willemstad – Wie volgend schooljaar wil studeren in Nederland of in de regio kan nu studiefinanciering aanvragen bij SSC. Dat moet voor 15 januari.

Wil je op Curaçao blijven en hier studeren dan moet de aanvraag voor 31 maart gebeuren. Dat kan op de website van de stichting studiefinanciering Curaçao.

Als je naar Nederland wil, moet je je ook registreren op studielink.nl. Je kunt er ook voor kiezen om studiefinanciering bij DUO in Nederland te regelen, ook met terugwerkende kracht.

