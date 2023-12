Surinam Airways via Aruba en Curaçao naar Miami

WILLEMSTAD – Surinam Airways vliegt vanaf 18 december van Paramaribo via Aruba en Curaçao naar Miami. Daarna vliegt de SLM elke maandag, woensdag en vrijdag.

De vlucht wordt uitgevoerd met een van de twee Boeings 737-800 in de vloot van SLM. De maatschappij heeft ook een Airbus A340-300 voor de longhaul-vluchten naar Schiphol.

Er is aan boord plaats voor 162 passagiers: 12 in Businessclass, in een 2-2-opstelling en 150 in Economy Class, in de gebruikelijke 3-3-stoelopstelling.

Brazilië en Barbados

Door de komst van de tweede 737 kan de SLM onder andere weer op Belém in Brazilië gaan vliegen. Dat gebeurt vanaf 13 december, zo hebben de Surinamers aangekondigd.

SLM gaat ook vliegen op Barbados via Guyana en vice versa. De inaugurele vlucht staat gepland op 20 december.