Suriname vandaag naar de stembus

Paramaribo – Suriname kiest vandaag een nieuw parlement. Ruim 380.000 Surinamers hebben de keus uit zeventien partijen. Bij eerdere verkiezingen kwam 75 procent opdagen.

Peiling voorspellen dat de grootste partij van Desi Bouterse gaat verliezen en in de oppositiebanken terechtkomt. Suriname is het eerste land in het Caribisch gebied waar verkiezingen plaatsvinden onder Covid-regels.

