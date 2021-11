Tienduizenden valse QR-codes in omloop na fraude GGD op Schiphol

2 Gedeeld

Door grootschalige fraude bij de GGD op Schiphol zijn er tienduizenden valse QR-codes in omloop. Dat meldt RTL4Nieuws. Twee vrouwen en een man zijn opgepakt op verdenking van het aanmaken van valse QR-codes, die vervolgens werden verhandeld.

Een deel van de frauduleuze QR-codes wordt vanavond nog geblokkeerd, zegt het ministerie van VWS tegen RTL4. De drie medewerkers, die via een uitzendbureau door de GGD waren ingehuurd, hadden toegang tot het systeem om QR-codes aan te maken.

Curaçao

De valse QR-codes werden via verschillende kanalen aangeboden en verhandeld voor prijzen vanaf honderden euro’s tot soms wel duizend euro. De QR-codes staan op naam naar keuze en kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot onder andere horeca en evenementen, ook als iemand niet is gevaccineerd of geen test heeft gedaan.

Ook op Curaçao zijn Nederlandse QR-codes geldig.

In totaal zijn er door de medewerkers tienduizenden valse QR-codes aangemaakt. Dat is een veelvoud van de bijna 300 QR-codes die tot dusver zijn geblokkeerd.