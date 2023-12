Toename van covid en griep op Curaçao

WILLEMSTAD – Curaçao ervaart momenteel een toename van zowel covid-19 als influenza, beter bekend als de griep. Deze ontwikkeling heeft geleid tot verhoogde alertheid en aanbevelingen van de afdeling Geneeskunde en Gezondheidszaken van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

Deze virussen, die zich voornamelijk verspreiden via hoesten, kunnen gemakkelijk worden overgedragen in de nabijheid van een besmet persoon, zelfs wanneer men zelf geen symptomen vertoont. De afdeling Geneeskunde en Gezondheidszaken benadrukt het belang van het beschermen van kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met chronische aandoeningen en zwangere vrouwen.

Naast het gebruik van mondkapjes, wordt het bevorderen van goede luchtcirculatie aanbevolen. Dit kan door bijvoorbeeld met open ramen te rijden of sociale bijeenkomsten buiten of in goed geventileerde ruimtes te houden. Regelmatige handhygiëne door handen te wassen met water en zeep of het gebruik van handdesinfectiemiddel met ten minste 60 procent alcohol is ook essentieel.

De verkoop van zelftests in apotheken biedt een manier om op covid te testen bij symptomen. Maar gezien de mogelijkheid van een vals negatief resultaat op de eerste dag, wordt aangeraden om bij aanhoudende twijfel meerdere dagen te testen en indien nodig contact op te nemen met de huisarts.