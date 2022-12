WILLEMSTAD – Een familie die op vakantie is op Curaçao, is gisteren overvallen op Daaibooi. Onbekende bedreigden de toeristen met een mes en eisten de sleutels van de auto. Daarna reden ze weg in de rode Kia Rio met alle bezittingen van de familie.

Niet veel later werd de auto vrijwel onbeschadigd teruggevonden in de mondi aan de Mirla Plataweg in Buena Vista. De politie zegt dat het de dieven niet gelukt is om auto-onderdelen te stelen.