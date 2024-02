TUI-vlucht naar Curaçao wijkt uit door aggresieve passagier

WILLEMSTAD – TUI-vlucht OR 703 heeft gisteren een voorzorgslanding gemaakt op de Azoren, nadat een passagier de orde verstoorde. Passagiers aan boord van de vlucht van Nederland naar Curaçao werden geconfronteerd met uren van angst en onzekerheid.

De Curaçaoënaar viel bemanningsleden lastig, beledigde alle Nederlanders aan boord, en veroorzaakte volgens ochtendkrant Èxtra een sfeer van terreur.

Een woordvoerder van TUI in Nederland heeft bevestigd dat er problemen waren aan boord van de vlucht en dat de man is overmeesterd en overgedragen is aan de autoriteiten van de Azoren.

No Limit Soldiers

Het incident begon kort na het opstijgen van Schiphol, toen de verdachte onder invloed leek en al snel agressief gedrag vertoonde. Hij maakte seksueel getinte opmerkingen naar stewardessen en claimde lid te zijn van de No Limit Soldiers, dreigend met de naam ‘Zimmerman’ en beweerde tot alles in staat te zijn.

De situatie escaleerde toen de man naar voren liep en begon te schreeuwen naar alle inzittenden, specifiek Nederlandse passagiers agressief benaderde en hen beschuldigde van het onderdrukken van Curaçaoënaars.

Op een bepaald moment leek het erop dat de man probeerde de cockpit binnen te dringen, maar de stewardessen vormden een menselijke barrière. Eén stewardess vroeg vervolgens om hulp van sterke Curaçaose mannen onder de passagiers, uit vrees dat de man de vliegtuigdeur zou openen tijdens de vlucht.

Overmeesteren

Uiteindelijk waren vier passagiers in staat de man te overmeesteren. De piloot moest de vlucht omleiden en landde op de Azoren, waar speciale antiterrorisme-eenheden de man arresteerden.

Na een vertraging van drie uur, zette het vliegtuig koers naar Curaçao, waar de rest van de passagiers rond 19:00 uur veilig aankwam.