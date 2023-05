Tweede Distinguished Gentlemen’s Ride succes

WILLEMSTAD – Voor de tweede keer werd gisteren The Distinguished Gentlemen’s Ride georganiseerd op Curaçao. Dit is een ride die in meer dan honderd landen plaatsvindt waar bikers op hun chique motorfietsen, allemaal in stijlvolle kleding, langzaam rijden om bewustzijn te creëren over de gezondheid van mannen.

De ride van deze keer startte in Brievengat bij de parkeerplaats naast de rotonde bij SDK. Eerst werd er een rondje gereden op de kartbaan, waarna motoren de openbare weg opgingen.

De route leidde langs Gosieweg, Schottegatweg Noord ter hoogte van Kraamkliniek, Winston Churchillweg richting Sta. Maria waar de eerste stop bij Kooyman Jan Noorduynweg was.

Vervolgens ging de rit verder richting West naar Wespen waar de tweede stop was, en getuigenissen werden gegeven door mensen die ziek zijn geweest.

De weg werd vervolgd langs Tera Kora, spraken dokter Spong en dokter Janga in het medisch centrum in Tera Kora. De rit ging daarna terug richting Molenpein in Otrobanda waar de motorrit pauzeerde bij Fundashon Prevenshon.

Hier waren gesprekken, discussies maar kon men ook afspraken maken voor tests, hetzij later thuis of gepland om bij de Fundashon Prevenshon zelf te doen.

De afsluiting en het sociale deel vond plaats bij Keizershof Luna Blou in Otrobanda.