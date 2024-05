Politie en Justitie Uitlevering Nuto aan Nederland nabij Redactie 18-05-2024 - 2 minuten leestijd

Dennis Goedee (l) en Urvin Laurence Wawoe (r) werd goedgekeurd door het Hooggerechtshof - Foto Diario Libre

SANTO DOMINGO – De uitlevering van Dennis Goedee en Urvin Laurence Wawoe, beter bekend als Nuto is goedgekeurd door het Hooggerechtshof in de Dominicaanse Republiek. Deze gevaarlijke voortvluchtigen, gelinkt aan maffiaorganisaties die betrokken zijn bij moord en drugshandel, hebben een jaar lang geprobeerd hun overdracht aan Nederland te voorkomen.

Dennis Goedee en Urvin Laurence Wawoe hebben hun strijd verloren om uitlevering aan het Koninkrijk der Nederlanden te vermijden. Nederland had hun uitlevering gevraagd op basis van aanklachten, waaronder het plannen van ontvoering van prinses Amilia en de premier van Nederland, Mark Rutte, zo meldt Diario Libre in Santo Domingo.

Beide verdachten woonden al jaren in de Dominicaanse Republiek en waren daar ook aangeklaagd voor drugsdelicten. Ze worden in verband gebracht met de criminele organisaties zoals de Mocro Maffia en No Limit Soldiers in Curaçao, die zich bezighouden met moord, drugshandel, ontvoering en omkoping in Nederland.

Aanhouding

Dennis Goedee wordt gezien als een belangrijk lid van de Mocro Maffia, een organisatie die naar verluidt de drugshandel in Nederland controleert. De Nederlandse autoriteiten verbinden hem dus ook met pogingen tot ontvoering van prinses Amalia en premier Mark Rutte.

Bij hun aanhouding in april vorig jaar namen de Nationale Drugbestrijdingsdienst en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie voertuigen, kunstwerken en andere luxeartikelen in beslag. Ook werd een boerderij met exotische dieren, waaronder 64 honden van verschillende rassen, in beslag genomen.

ijdens de operaties waarbij Goedee en Nuto werden gearresteerd, arresteerden de Dominicaanse autoriteiten ook Terence Angelo Richard de Vries in een appartement in de straat General Cambiasso in de Torre Shalom III, Ensanche Naco. Die verzette zich enkele maanden tegen zijn uitlevering, maar besloot zich in augustus over te geven. Zijn vertrek uit het land vond plaats in september 2023.