Valse bankbiljetten van 50 en 100 gulden in omloop op Curaçao

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten waarschuwt het publiek voor de circulatie van valse bankbiljetten van 50 en 100 gulden. Hoewel de valse 50 gulden biljetten van slechte kwaliteit zijn en gemakkelijk te identificeren, vertonen de valse 100 gulden biljetten een hoge kwaliteit en zijn ze moeilijker te onderscheiden van de authentieke.

Na bestudering van de vervalsingen heeft de CBCS enkele opmerkelijke kenmerken ontdekt die kunnen helpen bij het identificeren van de valse biljetten. Zo voelt het papier van de valse biljetten dikker, stijver en ruwer aan dan dat van een echt biljet.

Bovendien ontbreekt bij vervalste biljetten vaak het schaduwwatermerk van de Centrale Bank, dat zichtbaar en voelbaar is op een echt bankbiljet.

Op een authentiek biljet sluiten de letters N en A precies in elkaar als je het tegen het licht houdt. Bij vervalste biljetten passen de letters meestal niet exact op elkaar. Ook de voelbare inktlaag die op verschillende plaatsen op het voorvlak van een echt biljet aanwezig is, ontbreekt vaak bij de vervalsingen.

De gouden strip op een echt bankbiljet is glanzend en licht goudkleurig, terwijl die van een vervalst biljet mat en donker goudbruin is. Bovendien heeft de tekst op een vervalst biljet vaak geen overgang in kleur, is donkerder en minder scherp leesbaar dan op een echt biljet.

Het publiek wordt opgeroepen om extra waakzaam te zijn, vooral bij het ontvangen van biljetten van 100 gulden. Valsmunters maken vaak misbruik van de avonduren of slecht verlichte locaties om valse biljetten te verspreiden. Eigenaren en medewerkers van dergelijke locaties worden extra gewaarschuwd.