Veel auto’s met donker getint glas

WILLEMSTAD – Bij een verkeerscontrole ter hoogte van Gato, op de Weg naar Westpunt heeft de politie een groot aantal automobilisten betrapt die met hun nummerbord niet de weg op mogen.

Maar bovenal viel het de politie op dat veel bestuurders met donker getint glas rijden, terwijl ze daar geen vergunning voor hebben. In sommige gevallen is het gebruikte folie nog wel toelaatbaar, maar omdat ramen van zichzelf ook al getint zijn, zijn ze toch te donker. Geen van de bestuurders kreeg een boete. Wel moesten ze in plaats daarvan de folie eraf halen en inleveren.

