Verkoop defensiewoningen Julianadorp Curaçao

182 Gedeeld

WILLEMSTAD – In 2016 is het Rijksvastgoedbedrijf gestart met de verkoop van overtollige defensiewoningen op Curaçao en Aruba. Ook dit jaar gaat het Rijksvastgoedbedrijf weer een aantal defensiewoningen op Curaçao verkopen.

Bij deze verkoop worden tien ruime woningen in de wijk Julianadorp verkocht. Het gaat om woningen aan de Grenenweg 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 en 26 die allen op ruime kavels liggen. De verkoop zal zoals in de voorgaande jaren plaatsvinden via een vrijwillige openbare veiling.

Het Rijksvastgoedbedrijf is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Staat der Nederlanden. Op dinsdag 28 september en donderdag 30 september is er gelegenheid om de woningen te bezichtigen.

Lees ook: