Vier drugssmokkelaars opgepakt in Arikok park Aruba

ORANJESTAD – In Parke Nacional Arikok zijn donderdagavond vier mensen opgepakt. Naar verluidt gaat het om Venezolanen zonder geldige verblijfspapieren. Ze hadden een grote hoeveelheid verdovende middelen bij zich.

Door de weersomstandigheden is de zee tussen Aruba en Venezuela in deze tijd van het jaar doorgaans rustig. Vandaar dat er veel personen de oversteek wagen. Eerder deze week werd nog een boot met 24 illegale opvarenden onderschept en werden de overblijfselen van een aangelande boot gevonden op Dos Playa. Nu gaat het weer om drugssmokkel.

Het viertal dat gisteren werd aangehouden, had zich in de struiken verstopt in de omgeving van Boca Bolonfa. Vermoedelijk waren ze in afwachting van de mensen die hen zouden komen ophalen. Ze werden tegen 19.00 uur opgemerkt en er werd alarm geslagen. De politie naderde de aangegeven plek vanaf verschillende kanten om te voorkomen dat de verdachte personen er vandoor zouden gaan. Ook de politiehelikopter werd ingezet.

Bij hun aanhouding bleek dat de verdachten vijf grote vaten bij zich droegen, met vermoedelijk drugs erin. Vervolgens bleek dat de vier al eerder op Aruba waren geweest. Ze waren opgepakt en bleken geen geldige papier te hebben. Ze werden kortgeleden uitgezet en zijn nu alweer terug op het criminele pad.

Ook in de groep van 24 die eerder deze week werd onderschept zaten personen die recent naar Venezuela werden gedeporteerd.

