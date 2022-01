Vier overvallen in amper anderhalf uur

26 Gedeeld

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – In amper anderhalf uur zijn gisteren vier overvallen gepleegd. De eerste overval vond plaats om tien uur op het strand van Parasasa, waar een toerist beroofd werd van zijn smartphone.

Even daarna drongen zes mannen een huis aan de Saffierweg in Santa Maria binnen terwijl de bewoners thuis waren en namen waardevolle spullen mee. Op de Kaya Lamper in Ser’i Papaya raakte een chauffeur gewond toen hij gedwongen werd zijn Toyota Vitz af te staan. Hij moest met de ambulance naar het ziekenhuis. En om half twaalf werd de tas van een vrouw van haar schouder gerukt op de Kaya Ararut in Hoenderberg. De politie roept op om deze dagen alert te zijn en waardevolle spullen niet mee te nemen onderweg.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures