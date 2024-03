Nieuws Curaçao Vier politici vandaag onder de loep in tweede ronde openbare verhoren HNO Redactie 2024-03-11 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vandaag markeert het begin van de tweede ronde van openbare verhoren door de enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda. Vier prominente politici staan op het programma om vragen te beantwoorden over hun rol en verantwoordelijkheden bij de constructie van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda. Charles Cooper, Gilmar Pisas, Eugene Rhuggenaath (via een virtuele sessie), en Kenneth Gijsbertha delen achtereenvolgens hun ervaringen en beslissingen met de commissie en het publiek.

Deze verhoren zijn onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar vijf kernthema’s: de besluitvorming rond de locatie van het ziekenhuis, financiële verantwoordelijkheid, de overgang van het oude naar het nieuwe ziekenhuis, constructieaspecten en veiligheid, en overheidsverantwoordelijkheid. De commissie, ingesteld door het parlement van Curaçao, heeft als doel volledige transparantie te bieden en de betrokken processen nauwgezet onder de loep te nemen.

De bevindingen van deze tweede ronde verhoren en het daaropvolgende onderzoek worden naar verwachting eind april gepresenteerd in een eindrapport aan het parlement. Dit rapport biedt niet alleen inzicht in de bouw en planning van het Hospital Nobo Otrobanda, maar ook richting geven aan toekomstige projecten en beleidsvorming in de gezondheidszorg op Curaçao.