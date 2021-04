Vier van corruptie verdachte agenten terug naar gevangenis

WILLEMSTAD – De vier agenten die in afwachting van hun proces naar huis mochten, moeten weer terug naar de gevangenis. Dat heeft de rechter bepaald nadat het Openbaar Ministerie in beroep was gegaan tegen hun vrijlating uit voorarrest.

De vier worden van onder andere van ambtsmisbruik verdacht. Ze zouden op eigen houtje, zonder toestemming van het OM, een justitiële inval hebben gedaan en het in beslag genomen geld en de drugs voor zichzelf hebben gehouden. Twee andere agenten die alles hebben opgebiecht mogen wel tot hun proces op 18 juni thuis blijven.