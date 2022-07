Voor de derde keer masterclasses voor mediation in strafzaken en herstelrecht

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie vervolgt de masterclasses mediation bij strafrechtzaken en herstelrecht. Voor de derde keer alweer.

Via herstelbemiddeling in strafzaken kunnen verdachte en slachtoffer onder begeleiding met elkaar in gesprek komen over wat er gebeurd is en wat er nodig is om dingen recht te zetten of te herstellen.

Mediation in strafzaken is een vorm van herstelrecht en vindt plaats in de rechtbank of het gerechtshof, onder begeleiding van gespecialiseerde mediators. Herstelbemiddeling is mogelijk in alle soorten strafzaken, van bedreiging of diefstal tot verkeersongevallen of ernstig geweld.

In april 2022 is een selecte groep opgeleid tot mediator in strafzaken. Deze mediators kunnen nu zelf mediations gaan begeleiden op Curaçao in het strafrecht. Afgelopen week heeft daarnaast een groep van twaalf mensen de specialisatie afgerond tot herstelbemiddelaar. Herstelbemiddeling vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid, dus alleen als beide partijen het willen.

Mediation in Strafzaken en Herstelbemiddeling komen naast de mogelijkheid om Restorative Justice/Practice in te zetten, wat op het eiland al los van het strafrecht bestaat.

Hiermee is er in elke fase, dus zowel voor, tijdens als na een strafzaak, een mogelijkheid voor betrokkenen bij delicten om met elkaar in contact te komen en zelf mee te denken en praten over wat zij nodig hebben voor de toekomst en herstel.

De Masterclasses en de opleiding worden verzorgd door Rebecca Leeuwenberg en Kim Roelofs uit Amsterdam. Zij werken hier samen met gastdocenten uit Curaçao. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met het Openbaar Ministerie en het Hof Curaçao. Die krijgen financiële steun uit de toeristische sector.