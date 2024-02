Vrijstellingen en nultarieven kosten Curaçaose overheid bijna 95 miljoen gulden

WILLEMSTAD – De Curaçaose regering loopt een aanzienlijk bedrag mis in inkomsten vanwege vrijstellingen en nultarieven. In 2023 bedroeg het totale bedrag dat niet in de staatskas terechtkwam 94,4 miljoen Antilliaanse gulden. Dat meldt een overzichtsrapport van de Curaçaose Douane.

Het rapport benadrukt dat het inkomstenverlies door vrijstellingen een zeer relevant onderwerp is. Het doel is om de inkomsten te verhogen, maar nog steeds laat het land veel geld liggen.

De berekeningen van de Douane in 2023 tonen aan dat het verlies door vrijstellingen op 93,5 miljoen gulden stond. Daarnaast bedroeg het verlies door nultarieven 960.000 gulden, wat het totaal op 94,4 miljoen gulden brengt.

Importrechten op vis zouden 98.155 gulden hebben moeten opleveren; fruit en groenten zouden een inkomen van 860.000 gulden hebben gegenereerd. Ze vallen nu echter onder een 0 procent tarief.