Wandelen op Curacao; Hòfi Pastor

De oudste boom van Curaçao

In het dorpje Barber, gelegen aan de ‘Weg naar Westpunt’, ligt het prachtige natuurpark: Hòfi Pastor. Het is vernoemd naar Pastoor Niewindt, die in 1830 het gebied als boomgaard kocht om er een klein kerkje te stichten. De grote kerk naast het park werd pas jaren later gebouwd. Inmiddels wordt Hòfi Pastor beheerd door de organisatie ‘Amigu di Tera’ – Vrienden van de Aarde – en zij hebben de filosofie om de natuur zoveel mogelijk de ruimte te geven. De van oorsprong nette boomgaard is tegenwoordig verwilderd tot een sprookjesachtig bos.

©Manon Hoefman – Picture This! Curaçao

Direct na de kerk sla je rechtsaf en door een poort rijd je hier de parkeerplaats van het park op. Als je naar binnenloopt, zie je links de waterput en even verder, aan de rechterkant, staat een klein houten gebouwtje waar je je als bezoeker moet melden. Bij afwezigheid van de dienstdoende beheerder kun je een belletje laten rinkelen en even later komt er een parkwachter tevoorschijn. Voor een bezoek aan Hòfi Pastor betaal je vijf gulden entree en tevens kun je hier, voor of na de wandeling, iets eten of drinken.

©Manon Hoefman – Picture This! Curaçao

Het is inmiddels al laat in de ochtend, maar tussen het oerwoud van lianen en de indrukwekkende bomen is het heerlijk koel. We zien vogels, vlinders, reptielen en een bijennest, maar het absolute hoogtepunt en het letterlijke middelpunt van Hòfi Pastor is de eeuwenoude Kapok Boom. De imposante schoonheid van deze boom is niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar. Rondom deze enorme ‘Silk Cotton Tree’ heerst de energie van pure natuur. Door de bladeren fluistert de wind al meer dan 400 jaar een schat aan geschiedenis en geheimen.

©Manon Hoefman – Picture This! Curaçao

Terwijl mijn meisjes op zijn wortels – van wel een meter hoog – klimmen, staar ik naar boven, naar de kruin. Als deze boom zou kunnen praten, wat zou hij dan vertellen?

Vanaf de Kapok Boom kun je kiezen uit twee verschillende wandelroutes, de gele of de rode. De rode leidt je dieper het bos in, langs de wildgroei en de inheemse Curaçaose natuur. De gele route leidt omhoog, de heuvel op en geeft je op het hoogste punt een schitterend uitzicht, van 360 graden, over de omgeving.

©Manon Hoefman – Picture This! Curaçao

Hòfi Pastor is het pareltje van Curaçao en al kom ik hier niet dagelijks, wekelijks of zelfs maandelijks, de wetenschap dat het er ligt, binnen bereik, naast de kerk van Barber, is een rijkdom op zich.

Dit artikel is een herhaling uit 2019, de wandeling kan inmiddels anders zijn.

©Manon Hoefman – Picture This! Curaçao