Wat Verdien Je blijft bij genoemde salaris bankdirecteur

23 Gedeeld

Eindredacteur Maarten van den Heuvel van het tv-programma Wat Verdien Je zegt namens het BNNVARA-programma te blijven bij de stelling dat de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) 460.000 euro per jaar verdient, ook al claimt de CBCS dat het bedrag lager ligt. Dit zei hij in een reactie aan het ANP.

“Wij blijven bij onze stelling over het salaris van directeur Richard Doornbosch”, zegt Maarten van den Heuvel namens het BNNVARA-programma. “Het bedrag dat wij noemen in het programma is opgebouwd uit allerlei vergoedingen, van huisvesting tot bonussen en andere onkostenvergoedingen. In die zin heeft de CBCS dus gelijk dat het feitelijke salaris lager is dan het bedrag dat wij noemen, maar in totaal klopt het wel.”

BNNVARA zegt dat het bedrag tot stand is gekomen door onder meer een beloningsstructuur die de bank zelf naar buiten heeft gebracht en eerdere berichtgeving over het salaris van Doornbosch in de lokale media.

Op Curaçao werd boos en met ongeloof gereageerd over het genoemde hoge salaris en werd de vraag gesteld hoe het kan dat ambtenaren geen vakantiegeld krijgen, maar een bankdirecteur wel zo’n hoog salaris krijgt.

Lees ook: