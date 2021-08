Weer één persoon besmet op Sint-Eustatius

26 Gedeeld

STATIA – Er is weer een nieuwe coronabesmetting op Sint-Eustatius bij gekomen. Na een lange tijd geen besmettingen werden er eerder al 2 personen in isolatie geplaatst na een positieve coronatest. 1 daarvan is de op Curaçao woonachtige NOS-correspondent Dick Drayer. De cameravrouw van Drayer, die meeging om verslag te doen, is nu ook positief getest.

Door het snelle contactonderzoek zat de besmette persoon al in quarantaine. De andere besmette persoon op het eiland, die niks te maken had met de journalist krijgt nu extra zorg. Er zijn meerdere personen in een preventieve quarantaine geplaatst na contactonderzoek. De overheid roept op om je aan de regels te houden ondanks dat je al gevaccineerd bent.

Lees ook: