Weersvoorspelling voor deze week

1 Delen



Maandag is het zwaar bewolkt met lokaal een kans op een bui of twee. De verwachte minimum temperatuur zal rond de 24 graden Celsius zijn en de maximum temperatuur zal rond de 29 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het oosten-noordoosten komen en zal matig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 23 knopen).



Een storing beïnvloedt ons weerbeeld in geringe mate deze komende dagen waardoor we elke dag een kans hebben op een bui of twee. Morgen (dinsdag) zal de wind een belangrijkere rol spelen, aangezien deze verder zal toenemen en krachtig tot hard zal zijn met uitschieters tot zelfs 29 knopen (50+ km/uur). De wind zal uit het oosten komen. Het wordt overdag 30 graden Celsius en in de nacht ongeveer 24 à 25 graden.

Op woensdag neemt de wind weer wat af naar dezelfde kracht van maandag en zal het krachtig tot hard zijn in uitschieters (15-20 knopen met uitschieters tot 23 knopen) uit het oosten. Het wordt dan half bewolkt met een kans op een bui of twee. De temperatuur blijft onveranderd; in de nacht 24-25 graden Celsius en overdag 30 graden Celsius.

Donderdag beloofd het een mooie dag te worden en het blijft dan merendeels droog. Het wordt dan in de nacht 25 graden Celsius en overdag tussen de 30 graden Celsius. De wind blijft onveranderd en zal uit het oosten komen en matig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 23 knopen).

Op vrijdag is er een kleine kans op een bui of twee. De temperatuur blijft onveranderd en het wordt dan 25 graden Celsius in de nacht 30 graden Celsius overdag. De wind blijft ook onveranderd en zal uit het oosten komen en matig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 23 knopen).

Meer over het weer lees je op de facebook pagina van Caribbean Weather Center