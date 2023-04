Wilde achtervolging op zee om drugstransport

ORANJESTAD – Begin van de week is het marineschip de Holland op een speedboot gestuit, waarna een wilde achtervolging plaatsvond.

De achtervolging werd uitgevoerd door speedboten van Holland en een helikopter. Uiteindelijk slaagden ze er, na gezamenlijke inspanning, in om de speedboot te stoppen en iedereen aan boord te arresteren.

Er werden veel drugs gevonden op de boot, dat door de marine in beslag is genomen. Besloten werd om naar Aruba te gaan om de gearresteerden aan de autoriteiten daar over te dragen en tegelijkertijd de grote hoeveelheid in beslag genomen drugs voor vernietiging af te geven.

Gevaar

Gezien de ernst en het gevaar dat hiermee gepaard gaat, werd het Riot Team van de politie, de afdeling georganiseerde misdaad en het Arrestatieteam aan wal ingeschakeld.

Bij aankomst op het steunpunt van de Kustwacht in Savaneta, werd de drugs op twee pick-up trucks geladen voor onderzoek en vernietiging. De bemanning van de boot is overgedragen aan de politie van Aruba.