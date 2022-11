Woninginbraken stijgen fors op Curaçao

WILLEMSTAD – Het aantal woninginbraken is de afgelopen maand oktober fors toegenomen vergeleken bij de andere maanden dit jaar. Dat valt op te maken uit de cijfers die de politie van Curaçao wekelijks vrijgeeft.

Het aantal meldingen van zogenaamde high impact-crimes is de laatste twee maanden over de hele linie fors gestegen. Van gemiddeld iets meer dan 100 in de zomer naar meer dan 175 in de laatste twee maanden.

Inbraken

In de maand oktober werden meer woninginbraken gepleegd dan in de maanden juli, augustus en september samen. 65 keer moest te politie op komen dagen tegen 63 keer in de zomer. Vorige maand verdubbelde het aantal bijna al van 24 naar 44.

Ook het aantal bedrijfsinbraken neemt gemiddeld toe ten opzichte van de zomermaanden, twintig in oktober. Al was september met 32 inbraken koploper.

Het aantal gemelde auto-inbraken is licht gestegen, al blijft over het hele jaar genomen dat aantal redelijk stabiel met 31 inbraken vorige maand.

Relationeel geweld

Het aantal keer dat de politie moet komen opdagen bij gevallen van relationeel geweld had halverwege oktober een positieve dip, maar inmiddels staat ook dat aantal weer op het oude hoge niveau. 36 in totaal afgelopen maand en dat is ook mini of meer het gemiddelde elke maand.