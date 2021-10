Zondag begin wintertijd, einde zomertijd in Nederland

13 Gedeeld

WILLEMSTAD – Komende zondag wordt de klok in Nederland een uur teruggezet. Het verschil met Aruba, Curaçao en Bonaire is dan weer vijf uur in plaats van zes.

De hersenstichting in Nederland wil dat dit de laatste keer is en dat Nederland vanaf nu de wintertijd permanent gebruikt. De biologische klok zorgt namelijk voor gezonde hersenen, een gezond hart, gezonde bloedvaten en een goed afweersysteem. Het is wetenschappelijk bewezen dat veel daglicht in de ochtend zorgt voor een wakker gevoel en een goed slaap-waakritme.

