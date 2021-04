Zonder het nieuwe staatsbedrijf Bonaire Brandstof Terminal gaat het licht uit

DEN HAAG – Zonder de oprichting van de Bonaire Brandstof Terminal is er een grote kans dat het licht uitgaat en het wegverkeer stil komt te liggen. Dat staat in een brief van minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

De bestaande infrastructuur bij het failliete BOPEC is zo slecht en onveilig, dat nieuwbouw beter en goedkoper is. Er komen twee nieuwe opslaglocaties op Bonaire die de brandstofleveranties veilig en structureel moeten garanderen.