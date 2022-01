Zorgfederatie trekt opnieuw aan de bel

WILLEMSTAD – Voor de derde keer in korte tijd trekt de zorgfederatie bij de minister van Volksgezondheid aan de bel. De overkoepelende organisatie van zorginstellingen op Curaçao zegt dat de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg lijdt onder de korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden en het alsmaar niet aanpassen van de tarieven.

Personeel zou daardoor hun toevlucht zoeken in Nederland. De zorgfederatie wil graag in gesprek met de minister over het hervormen en betaalbaar houden van het zorgstelsel, maar die is tot nu toe niet ingegaan op de twee eerdere verzoeken.



