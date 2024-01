Zwarte T-shirts ter ere van overleden kankerpatiënten op Ride 4 the Roses

WILLEMSTAD – Tijdens de Ride, Walk en Swim for the Roses evenementen in Curaçao, waarbij deelnemers witte, gele en rode T-shirts dragen om respectievelijk bij te dragen aan, te vechten tegen, en het overleven van kanker te symboliseren, is er nu ook speciale aandacht voor degenen die de strijd tegen kanker niet hebben overwonnen. De Lawrence Mensa Foundation heeft zwarte T-shirts gedoneerd met de tekst ‘Some make it, some don’t’, ter ere van deze dappere strijders.

Deze T-shirts zijn beschikbaar bij de Ride evenementen en zijn bedoeld om respect en herinnering te bieden aan degenen die de strijd tegen kanker wel zijn aangegaan, maar deze niet hebben gewonnen.

De Ride organisatie benadrukt hiermee dat, hoewel men altijd moet blijven vechten voor beterschap, er geen garanties zijn. Door het kopen van een zwart T-shirt toont men niet alleen steun, maar herdenkt men ook degenen die zijn overleden, terwijl de opbrengst volledig ten goede komt aan het goede doel.

De vraag naar deze speciale T-shirts is volgens de organisatie groot. Onlangs werd het eerste zwarte T-shirt uitgereikt aan Mariëlle Goedmakers-Joubert, ter nagedachtenis aan haar aan kanker overleden zus Nancy.

Deze ontroerende toevoeging aan de Ride evenementen benadrukt de diverse facetten van de strijd tegen kanker en biedt een platform voor herinnering en eerbetoon aan hen die er niet meer zijn.