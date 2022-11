14 november is Wereld Diabetes Dag

WILLEMSTAD – Het is vandaag, 14 november, Wereld Diabetes Dag. Het thema van dit jaar is Education to Protect Tomorrow, onderwijs om morgen te beschermen.

Het thema richt zich op de noodzaak om de toegang tot kwaliteitsonderwijs over diabetes te verbeteren voor gezondheidszorgteams, diabetici en de gemeenschap.

Diabetes is een niet-overdraagbare ziekte chronische ziekte, die de nierfunctie, het gezichtsvermogen, de zenuwen, het hart, de bloedsomloop en de hersenen aantat. Diabetes kan genetisch bepaald zijn of zich ontwikkelen door een ongezonde levensstijl.

Hoog percentage

Volgens gegevens van de Directie Volksgezondheid op Aruba lijdt 16,24% van de Arubaanse bevolking aan diabetes. Een hoog percentage vergeleken met de rest van de wereld.

Ook op Curaçao is diabetes een groot probleem. In 2018 had bijna negen procent van de vrouwen op het eiland diabetes, voor mannen was dat percentage iets meer dan acht procent.

De grootste groep die lijdt aan suikerziekte zijn ouderen boven de 65 jaar. Ruim 21 procent van hen, een op de vijf heeft diabetes. De hoge prevalentie van het aantal mensen met overgewicht op het eiland draagt substantieel bij aan de ziekte.

Eetcultuur

Een van de oorzaken is de eetcultuur op het eiland, met fastfood als statussymbool en luxeproduct. Het Volksgezondheid Instituut heeft onderzocht dat acht procent van de bevolking vier keer of meer per week naar een fastfood gelegenheid gaat.

Daarnaast nodigt de infrastructuur van het eiland niet uit voor bewegen en zorgt het klimaat ervoor dat weinig groente en fruit verbouwd kan worden.