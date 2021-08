2 miljoen voor IC personeel in het CMC

239 Gedeeld

WILLEMSTAD – Er is nu 2 miljoen gulden vrijgemaakt om het ziekenhuis te helpen met extra personeel in het CMC, code zwart moet voorkomen worden. Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas zei gisteren in de persconferentie dat de medewerkers in het ziekenhuis lichamelijk en geestelijk zijn uitgeput. Dit komt door de stijging in opnames vanwege corona in het ziekenhuis.

Er wordt medisch personeel gezocht, maar de kosten daarvan zijn hoog. Met name huisvesting is kostbaar, dat is een groot deel van het budget. Het CMC vraagt 40 verpleegsters en 8 medisch specialisten. Dorothy Pietersz-Janga zegt dat niet alleen Curaçao, maar ook Aruba en Sint-Maarten medisch personeelstekort hebben.

