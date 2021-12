200 flatscreen TV’s gestolen bij Polytronic

1 Delen

WILLEMSTAD – Dieven hebben een grote slag geslagen bij het Polytronica. Dat bedrijf had net flatscreen televisies ingekocht voor de kerst. De lading stond nog op een pallet in de loods om uitgepakt te worden voor de winkel.

De dieven wisten de loodsdeur te forceren en gebruikten een pick-up truck van Polytronica zelf om in totaal 200 televisies mee te nemen. De meeste tv’s zijn van het merk Bluestar, dat exclusief verkocht wordt door Polytronica. Het bedrijf vraagt het publiek om geen TV’s van het merk Bluestar van anderen te kopen en de politie of het bedrijf in te lichten in dat geval.

