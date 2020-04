55 bevestigde besmettingen op Aruba

24 Gedeeld

foto: Antiliaans Dagblad

Aruba heeft sinds gisteren 55 coronacases, vijf meer dan de dag ervoor. De helft van alle besmettingen zijn intern. De jongste patiënt is 11, de oudste 74. Eén patiënt wordt verpleegd op de intensive care van HOH-ziekenhuis in Oranjestad.



Op dit moment worden ruim 1.000 mensen verplicht in thuisquarantaine te blijven. Meer dan driekwart zijn reizigers die na 17 maart op Aruba zijn binnengekomen.