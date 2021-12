Aantal covid-besmettingen Curaçao blijft rond de honderd

1 Delen

WILLEMSTAD – Het aantal covid patiënten op Curaçao blijft rond de honderd schommelen. Gisteren werden zestien mensen positief getest en elf mochten hun isolatie verlaten. De teller staat nu op 102 actieve cases.

In het ziekenhuis liggen vier covid-patiënten, van wie twee op de intensive care. Op Bonaire zet de daling van het aantal positieve cases door. Gisteren waren nog 173 patiënten in isolatie, tegen 286 voor het weekend. Het aantal patiënten in het ziekenhuis Mariadal steeg wel, van vier naar zes.

