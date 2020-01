ABC Online Media van start met Koninkrijk.nu

36 Gedeeld

Sinds woensdag 2 januari 2020 is er sprake van een nieuwe loot aan de zich steeds verder uitdijende stam van het online nieuws, vallend onder de ABC Online Media-groep.

Ook nieuwssites bonaire.nu en curacao.nu, die inmiddels een aanzienlijke en nog steeds dagelijks groeiende groep lezers kennen, maken deel uit van de op Bonaire gevestigde mediagroep.

ABC Online Media directeur, Sylvia de Leon, vindt de uitbreiding een logische stap. “Na het verdwijnen van de site Koninkrijksrelaties.nu van journalist René Zwart merkten wij dat er daarmee een gat was gevallen in de berichtgeving over de zes Nederlands-Caribische eilanden en Politiek Den Haag. De andere sites die wij beheren richten zich vooral op de afzonderlijke eilanden, maar er zijn veel zaken die alle (ei)landen van het Koninkrijk aangaan. Daarom gaan wij nu van start met Koninkrijk.nu”.

De nieuwe site zal onder meer worden bediend door journalisten Dick Drayer en Harald Linkels. Daarnaast zal er, net als bij bijvoorbeeld bij Bonaire.nu het geval is, ook gebruik worden gemaakt van gastschrijvers en columnisten.

Dichter bij elkaar brengen

Volgens De Leon is een belangrijk doel van de nieuwe site het dichter bij elkaar brengen van allen die belang hebben bij het Koninkrijk. “Er is nog veel onbekendheid bij de partners aan beide kanten van de Oceaan. Wij wonen en werken op prachtige eilanden met een unieke culturele en biologische diversiteit, waar iedereen in het Koninkrijk trots op kan zijn. Anderzijds worden er op het niveau van de Rijksoverheid beslissingen genomen over zaken die een belangrijke impact hebben op onze zes eilanden. Reden dus om ook die ontwikkelingen goed te volgen en daarover te rapporteren voor onze lokale lezers.

Hoger niveau

Journalist Dick Drayer ziet vooral ook een kans om “Antilliaans” nieuws op een hoger niveau te brengen. “Veel Nederlandse nieuwsmedia zijn nog wel eens kort door de bocht als het gaat om hun weergave wat op de eilanden gebeurt. Anderzijds kan de journalistieke kwaliteit van lokale media, nog wel eens een tandje hoger. En dan zeg ik het voorzichtig”, aldus Drayer.

Ook Engelstalig nieuws

Behalve de Nederlandstalige nieuwssites verzorgt ABC Online Media, in samenwerking met Harald Linkels, ook Engelstalig nieuws over de BES-eilanden via BES-Reporter.com. De laatstgenoemde nieuwssite wordt vooral veel op St. Eustatius en Saba gelezen, waar Nederlands (beduidend) minder populair is.