Foto – Èxtra

Willemstad – Een groep van acht Venezolanen wordt in de gevangenis afgezonderd van de rest. De maatregel is het gevolg van de spanningen in de SDKK en een vechtpartij tussen Curaçaose en Venezolaanse gevangen.

Een van de Venezolanen is volgens de Èxtra beschoten en in zijn bil geraakt. De Venezolanen zeggen tegen de krant dat ze worden mishandeld door de bewakers en eisen juridische bijstand.