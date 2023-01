WILLEMSTAD – Het ambulance personeel van Fundashon Kuido Ambulance, FKA is in dienst als arbeidscontractant voor onbepaalde tijd. Daarmee krijgen zij dezelfde status als ambtenaar.

Dat zegt minister Pietersz-Janga op basis van een Soab-rapport dat niet openbaar is, maar dat wel in te zien is door Statenleden.

FKA heeft op dit moment vier ambulance om Curaçao te bedienen. Drie nieuwe ziekenauto’s zijn besteld.