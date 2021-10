Amsterdam ontvangt Caribische studenten

2 Gedeeld

Foto WeConnect – Arubaanse student Anton Erasmus in Amsterdam





AMSTERDAM – Amsterdam ontvangt voor de tiende keer nieuwe studenten uit Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. Dit jaar is dat op 21 oktober. Vorig jaar ging het niet door vanwege corona. De nieuwe studenten van toen zijn daarom dit jaar ook welkom.

De gemeente Amsterdam organiseert dit officiële welkom sinds 2011. Met de bijeenkomst hoopt de gemeente de Caribische jongeren een goede start te geven. Zo is er een informatiemarkt waar studenten terecht kunnen met al hun vragen over wonen, studeren en leven in Amsterdam.

