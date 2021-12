Aqualectra start met uitrol op grote schaal van de smartmeter

WILLEMSTAD – Deze week krijgen alle huizen in de wijken Abrahamsz en Sapaté een smartmeter van Aqualectra. De eerste meters waren vorige maand al neergezet, maar de grote uitrol kan pas vandaag beginnen. Er moesten nog technische aanpassingen plaatsvinden.

Tijdens de kerst ligt het werk stil, in januari wordt het werk weer hervat. De installatie duurt 45 minuten per meter, bewoners hebben dan even geen stroom. Met de installatie van de nieuwe meters is een investeringsbedrag van 151 miljoen gulden gemoeid. Er wordt drie jaar uitgetrokken om het project over heel Curaçao uit te rollen.

