Aqualectra test vandaag elektriciteitsnetwerk

WILLEMSTAD – Aqualectra voert vandaag enkele tests uit op het elektriciteitsnetwerk van Curaçao. De tests vinden plaats binnen een gecontroleerd circuit om de veiligheid en stabiliteit van de elektriciteitsnetwerkinfrastructuur te garanderen. Voor dit proces beschikt Aqualectra over de steun van een team van experts die gedurende het hele traject assisteren.

De kans is volgens Aqualectra zeer klein dat klanten iets merken van de tests. Desondanks is de energieleverancier voorbereid om onmiddellijk actie te ondernemen in het geval de elektriciteit toch uitvalt.

Aqualectra heeft verschillende analyses van het elektriciteitsnetwerk uitgevoerd met als doel de kwaliteit te stabiliseren en te verbeteren en om in de toekomst incidenten zoals stroomuitval en blackouts te voorkomen.

De tests van vandaag zijn een van de acties die voortvloeien uit een uitgebreid en diepgaand rapport als gevolg van de recente blackouts en andere stroomstoringen.

Gedurende de komende twee jaar worden verschillende soortgelijke tests uitgevoerd, gecombineerd met andere strategische acties die zijn uiteengezet in de routekaart om het doel van een hoogwaardig en stabiel elektriciteitsnetwerk te bereiken.

Aqualectra zegt zijn jaarlijkse testschema gepland te hebben met de klant in gedachten. Februari is gekozen omdat het een maand is waarin het elektriciteitsverbruik laag is.

Zij het dat dit jaar een ongekende daling van de wind in de maand februari wordt ervaren, wat heeft geresulteerd in een toename van vijften procent in het energieverbruik.

Ondanks de ongebruikelijke weersomstandigheden, zegt Aqualectra uitgerust te zijn om te garanderen dat het aan de energievraag kan voldoen en het vertrouwen in hun dienstverlening kan behouden.