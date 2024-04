Luchtvaart & Reizen Argentijnse reisagenten verkennen Curaçao Redactie 13-04-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een delegatie van veertig reisagenten uit Argentinië heeft Curaçao bezocht om de unieke toeristische mogelijkheden van het eiland te ontdekken. Deze groep, afkomstig uit verschillende Argentijnse steden waaronder Buenos Aires, Rosario, Salta, Jujuy, Cordoba, Salto en Santa Fe Mendoza, heeft tijdens hun verblijf diverse accommodaties, stranden, attracties en het stadscentrum verkend.

Dit bezoek, gefaciliteerd door Eurovips in samenwerking met het Curaçaose Toeristenbureau CTB, stelt hen in staat Curaçao beter te promoten in de Argentijnse markt. Argentinië is een groeiende markt voor Curaçao.

Gedurende het zeven dagen durende programma begon de groep aan de westkant van het eiland met bezoeken aan Nationaal Park Shete Boka, Playa Piskadó en Playa Kenepa, waar zij deelnamen aan diverse wateractiviteiten. De volgende dag verdeelde de groep zich voor een speurtocht door het centrum van de stad, waar zij onze geschiedenis leerden kennen, onze architectuur bewonderden, over de beroemde Emmabrug wandelden en interactie hadden met lokale inwoners.

Verder bezochten de reisagenten verschillende verblijfslocaties, waaronder de gastheren Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino en Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino. Ook Zoëtry Curaçao Resort & Spa, Kunuku Aqua Resort, Renaissance Wind Creek Curaçao Resort, Curaçao Marriott Beach Resort, The Rif at Mangrove Beach Corendon Curaçao All-Inclusive, Curio by Hilton, LionsDive Beach Resort Curaçao en Papagayo Beach Resort stonden op het programma.

Daarnaast brachten de reisagenten een bezoek aan het Curaçao Sea Aquarium en de likeurfabriek bij Landhuis Chobolobo, en genoten van de levendige sfeer bij Bario Urban Street Food en Punda Vibes. Een spectaculaire zonsondergang vanaf de zee tijdens een catamarantocht, aangeboden door Curaçao Airport Holding (CAH), was een van de hoogtepunten. De overweldigende tevredenheid van de reisagenten benadrukte hun waardering voor Curaçao als topbestemming.