‘Arubaanse regering vraagt twee dagen bedenktijd’

Foto – NoticiaCla

WILLEMSTAD – Premier Evelyn Wever-Croes heeft de vakbonden toegezegd na te denken over de eis om de salariskorting van 12,6 procent in te trekken.

Ook de aanvullende eis dat er geen salaris wordt ingehouden over de gestaakte uren, wordt in haar reactie meegenomen. Dat zegt althans vakbondsleider Magaly Brito. De premier zegt dat er geen geld is om de salariskorting in te trekken. Gisteren demonstreerden honderden ambtenaren voor het parlementsgebouw in Oranjestad.

